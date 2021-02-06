شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر عن جاهزية تشغيل الرحلات بين مكة المكرمة وجدة (عبر قطار المطار)، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وصولاً إلى المدينة المنورة، قبل شهر رمضان المبارك من العام 1442 هـ.

وقال الجاسر إن محطة قطار الحرمين في جدة ستكون جاهزة قبل حج هذا العام، موضحا أن عملية الإصلاح في محطة قطار جدة تسير بوتيرة متسارعة، كما أن سعة قطارالحرمين المزدوج 834 راكبا.

وأضاف الجاسر: أرفع أسمى آيات الشكر لقيادتنا الرشيدة على موافقتها الكريمة بإصلاح محطة قطار الحرمين السريع وتحمل المقاول كافة التكاليف، وعمل الشركة المنفذة لإنهاء كافة الاصلاحات قبل موسم الحج القادم. كما سعدت بالوقوف على سير تنفيذ الأعمال، وسنواصل المتابعة لضمان الإنجاز بأعلى معايير السلامة.