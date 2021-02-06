فيديو.. تدفق الشلالات وحالة عطاء تتواصل في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تتواصل أمطار الخير على منطقة جازان في رابع أيام حالة عطاء التي من المتوقع أن تبدأ في الرحيل تدريجيًا عن المملكة فيما لا تزال بشائر الخير تبشر بهطول غزير للأمطار اليوم.

وأظهر مقطع فيديو متداول جريان السيول في وادي المدمع في العارضة بجازان اليوم السبت حيث تدفقت المياه بشدة من المنحدرات.

تنبيه من حالة الطقس في جازان

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، والحرث، والداير بني مالك ، والدرب، والريث ، والطوال، والعارضة، وبيش، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

نهاية حالة عطاء

من جهة أخرى قال أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند إن اليوم الرابع من الحالة المطرية عطاء، وقد يكون يومها الأخير، متوقعًا أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من شمالي الشرقية و شمالي منطقة الرياض، بالإضافة للحدود الشمالية، جازان والقصيم وحائل وكذلك الكويت والعراق.

