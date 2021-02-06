شاهد.. لحظة تشكل شاهقة قبالة ساحل جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تشكل لسحب ممطرة قبالة سواحل جدة صباح اليوم السبت فيما لا تزال أمطار الخير والبركة تتواصل على مساحات واسعة من السعودية.

أمطار جدة تتواصل

وهطلت الليلة الماضية وصباح اليوم أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة جدة شملت أرجاء المحافظة فيما لا تزال تشكلات السحب تبشر بالخير.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

بدء العد التنازلي لنهاية حالة عطاء

من جهة أخرى قال أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند إن العد التنازلي لنهاية حالة عطاء قد بدأ، مشيرًا إلى أنها قد تنتهي اليوم فيما تواصل الموجة الباردة عبور الأجواء السعودية.

وقال المسند مركز المنخفض الجوي يدخل مياه الخليج العربي اليوم، والجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية الربع الخالي، وبدء العد التنازلي لانتهاء حالة عطاء المطرية، والاضطرابات الجوية المصحابة .

وتابع المسند اليوم الرابع من الحالة المطرية عطاء، وقد يكون يومها الأخير، متوقع اليوم أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من شمالي الشرقية و شمالي منطقة الرياض، بالإضافة للحدود الشمالية، جازان وربما القصيم وحائل وكذلك الكويت والعراق.



