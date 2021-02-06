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القطاعات الأمنية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية تحت زخات المطر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

القطاعات الأمنية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية تحت زخات المطر

متابعات الخليج 365 - واس

تابعت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم اليوم خلال جولاتها الميدانية التي تأتي ضمن أعمال لجنة الطوارئ العليا برئاسة أمير المنطقة لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار “كوفيد-19”.

الجهات الأمنية في القصيم تطبيق الإجراءات الاحترازية3

 

جولات ميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والحدائق العامة، والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والمطاعم ، بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات ، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و”البروتوكولات” الصحية ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

الجهات الأمنية في القصيم تطبيق الإجراءات الاحترازية3

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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