شروط الحصول على تمويل العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر التابع إلى منتح نفاذ للحد من البطالة الزائدة في المملكة العربية السعودية ويوفر لهم الكثير من المشروعات الصغيرة التي تصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي كما يحتاج التمويل إلى توفير كافة الشروط الواجبة للحصول عليه التي سوف نتعرف عليها عبر موقع نجوم مصرية من أجل ضمان الحصول على قرض العمل الحر وتلك المبادرة تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية في عام ١٤٤٢
مميزات الحصول على تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية
أهم ميزة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من خلال منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية لمنح تمويل العمل الحر
- قروض شخصية ممولة مادياً تصل إلى 150.000 ريال سعودي
- العمل الحر قرض للعاطلين والموظفين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- تمويل حسن بدون فوائد او تكاليف مالية
- توفر قروض ميسرة بأقساط طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات
شروط الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين لدى بنك التنمية الاجتماعية
- يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر التابع إلى منتح نفاذ للسعوديين فقط لتقليل معدل البطالة في المملكة العربية السعودية
- لا يحق للموظفين الذين يزيد دخلهم عن 14000 ريال التقدم للحصول على العمل الحر من منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية
- سن التقدم للحصول على قرض العمل الحر هو 18 إلى 60
- طلب تقديم وثيقة العمل الحر والانضمام إلى عضوية منصة أبشر الإلكترونية
- بالإضافة إلى ذلك يجب على مقدم الطلب تقديم جميع المستندات المطلوبة
طريقة الحصول على تمويل العمل الحر التابع إلى منتح نفاذ
رابط التقديم على منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية في السعودية التالي
- يتقدم إليها كل الموظفين والعاطلين عن العمل من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية
- يجب توفير كافة المستندات والأوراق
- ارسالها عبر التقديم مع تحديد أسم المتقدم القرض ورقم الجوال والدخل الشهري للمتقدم والغرض من القرض ومبلغ القرض المطلوب
- ثم طلب التقديم عبر بنك التنمية الاجتماعية ويتم صرفه قرض العمل الحر لمن يستحق بعد اطلاع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموافقة على الطلب