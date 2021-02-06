شروط الحصول على تمويل العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر التابع إلى منتح نفاذ للحد من البطالة الزائدة في المملكة العربية السعودية ويوفر لهم الكثير من المشروعات الصغيرة التي تصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي كما يحتاج التمويل إلى توفير كافة الشروط الواجبة للحصول عليه التي سوف نتعرف عليها عبر موقع نجوم مصرية من أجل ضمان الحصول على قرض العمل الحر وتلك المبادرة تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية في عام ١٤٤٢

مميزات الحصول على تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية

أهم ميزة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من خلال منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية لمنح تمويل العمل الحر

قروض شخصية ممولة مادياً تصل إلى 150.000 ريال سعودي

العمل الحر قرض للعاطلين والموظفين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

تمويل حسن بدون فوائد او تكاليف مالية

توفر قروض ميسرة بأقساط طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات

شروط الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين لدى بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر التابع إلى منتح نفاذ للسعوديين فقط لتقليل معدل البطالة في المملكة العربية السعودية

لا يحق للموظفين الذين يزيد دخلهم عن 14000 ريال التقدم للحصول على العمل الحر من منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

سن التقدم للحصول على قرض العمل الحر هو 18 إلى 60

طلب تقديم وثيقة العمل الحر والانضمام إلى عضوية منصة أبشر الإلكترونية

بالإضافة إلى ذلك يجب على مقدم الطلب تقديم جميع المستندات المطلوبة

طريقة الحصول على تمويل العمل الحر التابع إلى منتح نفاذ

رابط التقديم على منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية في السعودية التالي