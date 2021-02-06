طريقة الحصول على تمويل منصة سلفة الفوري بدون تحويل الراتب

منصة سلفة هي للتمويل الشخصي السريع المسبق بموافقة الشريعة الإسلامية ومرخصة المنصة من مؤسسة النقد السعودي في المملكة ويتراوح التمويل الشخصي من 1000 ريال إلى 5000 ريال سعودي ويتوفق على بعض الضوابط والشروط ومنها الراتب الشهري للعميل ومنصة سلفة هو أسرع قرض شخصي بموافقة سريعة وعاجلة في المملكة العربية السعودية ويجب على جميع السعوديين الالتزام بالضوابط اللازمة من أجل الحصول على من منصة تمويل سلفة الفوري في السعودية
أهم مزايا منصة سلفة Sulfa كاملة في المملكة عام ١٤٤٢
يوفر منصة سلفة تمويلات سريعة وفورية يمكن الحصول عليها دون تحويل راتبك لأنه أفضل تمويل سريع في المملكة كما هو موضح هنا مع مزايا في التمويل
- تمويل شخصي سريع بموافقة فورية على منصة سلفة
- قرض بدون تحويل راتبك على المنصة
- تمويل من 1،000 إلى 5،000 ريال سعودي
- بأقساط شهرية مجدولة جزء فقط من راتبك الشهري
- تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها
- التمويل مرخص من قبل مؤسسة النقد السعودي بالمملكة
شروط الحصول عل سلفه مع اسرع تمويل شخصي بدون تحويل الراتب عام ١٤٤٢
- تقديم هويتك الوطنية فقط للمواطن السعودي
- لا يقبل القرض لغير السعوديين
- صافي الدخل الشهري المطلوب 2 ألف ريال سعودي
- يتطلب القرض الشخصي موافقة الكفيل في السعودية
طريقة الحصول على تمويل منصة سلفة الفوري والطارئ في السعودية مع طريقة التقديم على المنصة
- يتم تقديم الطلب عبر منصة سلفة في المملكة مع تحديد التمويل المطلوب في موقع سلفة
- إرسال كافة البيانات اللازمة للحصول على تمويل منصة سلفة في المملكة وأرسال طلب التمويل الشخصي
- بعدها يتلقى المقترض تمويلًا شخصيًا على المنصة بعد تقديم مستندات الحصول على قرض شخصي من منصة سلفة