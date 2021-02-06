السعودية اليوم / أمانة الباحة تغلق 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية



الباحة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة الباحة أمس 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي

كما تضمنت الجولات الرقابية لهذا اليوم إصدار وتحرير 32 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وبين أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي فيروس كرونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 .

// انتهى //

12:12ت م

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الباحة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة الباحة أمس 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ، حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة 204 جولات رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.كما تضمنت الجولات الرقابية لهذا اليوم إصدار وتحرير 32 مخالفة للتدابير الاحترازية.وبين أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي فيروس كرونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 .// انتهى //12:12ت م0025

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