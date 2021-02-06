السعودية اليوم / روسيا تسجل 16627 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

سجلت روسيا 16627 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم ، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها إلى ثلاثة ملايين و951233 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة

// انتهى //

12:01ت م

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موسكو 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسسجلت روسيا 16627 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم ، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها إلى ثلاثة ملايين و951233 حالة.وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 497 مصابا بالفيروس توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 76229.// انتهى //12:01ت م0024

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