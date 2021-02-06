الارياني يدين نهب مليشيا الحوثي لمتحف ظفار التاريخي

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أدان وزير الاعلام اليمني معمر الارياني، واستنكر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بنهب قطع اثرية من متحف ظفار التاريخي بمحافظة إب.



واوضح وزير الاعلام والثقافة والسياحة في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ،أن اعتداء مليشيا الحوثي الارهابية على متحف ظفار التاريخي امتداد لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار، ومسلسل الاعتداءات الممنهجة التي طالت المواقع والمعالم الأثرية والتراثية منذ الانقلاب، تنفيذا لمخططاتها في طمس الموروث الثقافي والحضاري لليمنيين.

وطالب الارياني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة اعتداء مليشيا الحوثي الارهابية على متحف ظفار وما تقوم به من نهب وتدمير ممنهج ومتعمد للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن باعتبارها جزء من التراث الإنساني.

ويضم متحف ظفار التاريخي اكثر من 300 قطعة أثرية قيمة من آثار مدينة ظفار التاريخية عاصمة الدولة الحميرية بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد، وقصر ريدان بيت الاشول وحدة غليس.