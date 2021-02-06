السعودية | ” هيئة الاتصالات ” : استمرارية استخدام تطبيق ” توكلنا ” مجاناً

المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، استمرارية إتاحة استخدام تطبيق “توكلنا” مجانًا وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي في إطار تكامل الجهود الحكومية المشتركة، إضافة إلى الجهود المتواصلة لشركات الاتصالات لدعم استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية في مواجهة الجائحة.

وكانت “هيئة الاتصالات” قد أعلنت في مايو من العام المنصرم عن اعتماد التعرفة المجانية في الوصول إلى تطبيق ” توكلنا ” مجاناً بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة؛ لتسريع الوصول للخدمات عبر الحلول والبدائل الرقمية.