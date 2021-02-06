بدء العد التنازلي لنهاية حالة عطاء والموجة الباردة تواصل الزحف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند إن العد التنازلي لنهاية حالة عطاء قد بدأ، مشيرًا إلى أنها قد تنتهي اليوم فيما تواصل الموجة الباردة عبور الأجواء السعودية.

توقعات حالة عطاء

وقال المسند مركز المنخفض الجوي يدخل مياه الخليج العربي اليوم، والجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية الربع الخالي، وبدء العد التنازلي لانتهاء حالة عطاء المطرية، والاضطرابات الجوية المصحابة .

وتابع المسند اليوم الرابع من الحالة المطرية عطاء، وقد يكون يومها الأخير، متوقع اليوم أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من شمالي الشرقية و شمالي منطقة الرياض، بالإضافة للحدود الشمالية، جازان وربما القصيم وحائل وكذلك الكويت والعراق.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وبالتزامن مع استمرار حالة عطاء أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر وينبع تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 1 ظهرًا .

