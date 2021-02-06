هيئة الاتصالات : استمرار استخدام تطبيق توكلنا مجانًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استمرار استخدام تطبيق توكلنا مجانًا لكافة المستفيدين دون احتساب تكلفة البيانات.

وقالت الهيئة إنه من منطلق تكامل الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وبالتعاون مع شركات الاتصالات؛ تعلن هيئة الاتصالات عن استمرارية إتاحة استخدام توكلنا مجاناً وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

عودة تطبيق توكلنا للعمل

وكان التطبيق عاد للعمل بعد تعطل مؤقت بسبب خلل تقني كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين.

وأكد توكلنا أنه أصبح يعمل بكفاءة عالية الآن، مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية، حيث بات بإمكان المستخدمين الاستفادة منه في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم للدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية، فيما سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق المميزة خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي مقدمتها: خدمة حجز فحص كورونا، خدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى.