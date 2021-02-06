الأرصاد : أمطار على المدينة وبدر وينبع حتى الـ1 ظهرًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر وينبع تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 1 ظهرًا .

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

حالة الطقس