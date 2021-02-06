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الأرصاد : أمطار على المدينة وبدر وينبع حتى الـ1 ظهرًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .
وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر وينبع تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 1 ظهرًا .
توقعات الأرصاد اليوم
حالة الطقس
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
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