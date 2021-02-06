فيديو.. أمطار حالة عطاء تتواصل على جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

لا تزال أمطار الخير تهطل على العديد من مناطق المملكة ومدنها ضمن حالة عطاء الجوية التي بدأت قبل عدة أيام وبلغت ذروتها يوم الخميس الماضي.

حالة عطاء في جدة

وهطلت الليلة الماضية وخلال الساعات الأولى من صباح أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة جدة شملت أرجاء المحافظة.

وتداول المواطنون صورًا ومقاطع فيديو توثق هطول الأمطار وأجواء جدة بعد المطر داعين الله أن يجعلها سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وبالتزامن مع استمرار حالة عطاء توقع المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

