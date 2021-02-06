أفعوانية فالكون في السعودية تحفة معمارية من الفولاذ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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من المقرر أن تكون أفعوانية فالكون أو الصقر الأطول والأسرع في العالم، وقد تحدث الرئيس التنفيذي لشركة القدية، فيليب غاز لصحيفة ديلي ميل البريطانية قائلًا إنها تحفة معمارية من الفولاذ.



وقالت الصحيفة البريطانية إن أفعوانية فالكون التي يتم تصميمها في القدية ستكون عامل جذب رئيسي لمدينة الملاهي الفريدة التي تبنيها شركة في سيكس فلاجز الأمريكية، ومن المقرر افتتاحها في عام 2023.

مواصفات أفعوانية فالكون

سيغطي القطار ما يقرب من 2.5 ميل (أربعة كيلومترات) من المسار، وتصل سرعته القصوى إلى 155 ميلًا في الساعة (250 كم / ساعة)، ويتميز بمناورة عمودية في وادٍ عمقه 160 مترًا باستخدام ما يُسمى بتسريع المحرك المغناطيسي.

وتستغرق الرحلة 3 دقائق وتسع 20 راكبًا يتمتعون بتجربة فريدة من نوعها مع القدرة على التمتع بمناظر بانورامية للمدينة منتجع القدية.

تحفة من الفولاذ لا يشبهها أي شيء في العالم

وقال الرئيس التنفيذي فيليب غاز: عشاق قطار الملاهي حول العالم ينتظرون بفارغ الصبر هذه الرحلة منذ الإعلان عنها، حيث لا يوجد شيء يشبهها في أي مكان آخر في العالم.

وعن آخر تطورات البناء قال: نحن الآن في مرحلة التصميم مع الخبراء في شركة التصنيع Intamin والفريق الهندسي في Six Flags، ونستطيع أن نخبركم أن الإثارة تتزايد.

وتابع: سوف تهيمن رحلة فالكون على أفق القدية، ويتم بناؤها على طول الطريق ما بين الوديان لتضمن أكبر هبوط في أي رحلة في العالم؛ وبالتأكيد لن تكون لضعاف القلوب.

وأردف: المكان والارتفاعات الفريدة من نوعها مثل الجرف الطبيعي سيمكننا من تصميم تحفة معمارية من الفولاذ.

وقال دانييل شوبن، نائب رئيس التصميم والتطوير في شركة الصنيع Intamin Amusement Rides، وهي الشركة التي تصمم هيكل القطار ومقرها في ليختنشتاين: لن أنسى أبدًا اللحظة التي كنت أقف فيها على حافة جرف بارتفاع 200 متر على جبل طويق في القدية، وأنظر إلى الوادي وأتخيل إنشاء أفعوانية من شأنها أن تحطم كل الأرقام القياسية.

وبجانب الأفعوانية التي تصل سرعتها إلى 300 كم/ الساعة، سيكون في المنتجع أيضًا أطول برج في العالم ومن المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 144 مترًا، ومن المقرر أيضًا أن يشتمل على حديقة مائية وملعب رياضي ومسارح وفنادق وحديقة سفاري ومساكن ومساحات صناعية، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من المجمع في عام 2023.



