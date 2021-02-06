تنبيه من أمطار رعدية على جازان حتى الـ6 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، والحرث، والداير بني مالك ، والدرب، والريث ، والطوال، والعارضة، وبيش، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

أمطار رعدية على 9 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

