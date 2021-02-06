رحلة الصقر معجزة السعودية ونقطة الجذب الرئيسية في القدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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ستكون رحلة الصقر في سيكس فلاجز القدية السعودية بمثابة المعجزة التي ستحطم الأرقام القياسية، فهذه الأفعوانية هي أحد معالم الجذب المميزة في المملكة، كما أنها مدينة ملاهٍ فريدة من نوعها، ومن المقرر افتتاحها في المرحلة الأولى من مشروع القدية الترفيهي العملاق.

رحلة الصقر تحطم الأرقام القياسية

وسلطت شبكة سي إن إن الأمريكية الضوء على هذا المشروع العملاق، حيث قالت إن رحلة الصقر ستكون نقطة الجذب الرئيسية في سيكس فلاجز القدية، وسيختبر الجميع متعة الغوص فوق جرف عمودي في واد بعمق 160 مترًا (525 قدمًا) بفضل استخدام المحرك المغناطيسي (تقنية LSM)، والوصول إلى سرعات غير مسبوقة تزيد عن 250 كم / ساعة، وهي حوالي 155 ميلًا في الساعة.

وستستغرق الرحلة التي سيبلغ عدد ركابها 20 راكبًا ثلاث دقائق، وتوفر إطلالات بانورامية على سيكس فلاجز القدية، أما بالنسبة للحديقة، فستضم سيكس فلاجز 28 لعبة ووجهة ترفيهية عبر ستة أراضٍ ذات طابع خاص منها: مدينة الإثارة؛ ديسكفري سبرينجز مدينة البخار وغيرها الكثير، وستكون رحلة الصقر جزءًا من مدينة الإثارة، إلى جانب برج سيروكو، الذي سيكون أطول برج في العالم، وقد انطلقت أعمال البناء في الحديقة التي تبعد 40 دقيقة عن الرياض في عام 2018.

رحلة شيقة

وستبدأ رحلة الصقر بتسلق تلة رفع بسرعة 94 ميلًا في الساعة خلال أول هبوط لها، وهذه هي البداية فقط، وبعدها ستقذف بقطارات الركوب إلى قمة منحدر يبلغ ارتفاعه 655 قدمًا، ثم السقوط على حافة الجرف وتنخفض بزاوية 90 درجة باتجاه الوادي، بينما تتسارع إلى حوالي 100 ميل في الساعة، وبعد ذلك سيتم الدخول إلى نفق تم نحته في الجبل بالسرعة القصوى للقطارات.

وسيصعد الركاب بعد ذلك تلًّا عملاقًا آخر، وينزلون على الجانب الآخر بسرعة 100 ميل في الساعة مرة أخرى، ثم سيكون هناك منعطفات، وتنتهي الرحلة التي تبلغ مدتها 3 دقائق.

