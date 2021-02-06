إحالة 5 مراقبين للتحقيق لإهمالهم بمتابعة الإجراءات الاحترازية بعسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365- حسن عسيري وفهد القحطاني -أبها

العناوين الفرعية

أحال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خمسة مراقبين ميدانيين للتحقيق وذلك في إحدى بلديات المنطقة؛ نتيجة إهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وخلال إحدى جولاته المفاجئة لإحدى بلديات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالتحقيق مع خمسة مراقبين بعد إثبات تقصيرهم في تطبيق ومتابعة التدابير الاحترازية، حيث لاحظ وجود إهمال واضح في تنفيذ تلك الإجراءات والبروتوكلات داخل المنشآت التجارية والمرافق وبعض المواقع التابعة لتلك البلدية.

يأتي هذا في توجيه يؤكد بأنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق والتزام الجميع بالتدابير الاحترازية سواءً المنشآت التجارية المتنوعة أو العاملين بها أو حتى في أعمال المراقبين التابعين لأمانة المنطقة وبلدياتها، إلى جانب التأكيد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًا لمتابعة تلك الإجراءات مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها.

الجولات الميدانية مستمرة

الجدير بالذكر، أن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قام يوم أمس بزيارة مفاجئة لبلديات تابعة لأمانة المنطقة، ووقف ميدانيًا على الجهود المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكلات الصحية الخاصة بفيروس كورونا في الواجهة البحرية ومرافقها التي تلقى إقبالاً كبيرًا من الزوار والمتنزهين، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة طبقت فيها العقوبات المتبعة نظامًا.

