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الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية داخل المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية، وقيمة الغرامة عن كل يوم تأخير عند تجاوز هذه المدة.

وذكرت الجمارك أن المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: إن لديه مركبة كويتية باسمه لها خمسة أشهر داخل المملكة، فهل توجد مخالفة عليه؟، أم لابد من إعادتها للكويت؟.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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