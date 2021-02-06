شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية، وقيمة الغرامة عن كل يوم تأخير عند تجاوز هذه المدة.

وذكرت الجمارك أن المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: إن لديه مركبة كويتية باسمه لها خمسة أشهر داخل المملكة، فهل توجد مخالفة عليه؟، أم لابد من إعادتها للكويت؟.