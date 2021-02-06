شكرا لمتابعة خبر عن سيف أشر: "جدة تذكرني بشمال إنجلترا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف القنصل البريطاني العام في جدة، سيف أشر، عن إعجابه الشديد بمدينة جدة، مشيرًا إلى أنها تعتبر أجمل مدينة.

ونشر القنصل البريطاني مقطع فيديو، يظهرأمواج البحر على كورنيش جدة، معلقًا: " لم أصدق أن جدة ستذكرني بشمال إنجلترا".

وأضاف سيف أشر أن جدة هي بالفعل أجمل مدينة ومناظرها عبر البحر الأحمر رائعة كما أن العديد من الأماكن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لا يمكن تفويتها أيضًا، وخاصة في الشمال.