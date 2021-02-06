شكرا لمتابعة خبر عن مدى اشتراط إضافة الأبناء المستقلين والزوجة في حساب المستفيد الرئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم السبت مدى اشتراط إضافة الأبناء المستقلين والزوجة في حساب المستفيد الرئيسي .

وأكد حساب المواطن أنه لا يُشترط إضافة الأبناء المستقلين ، بينما يجب أن تكون الزوجة من ضمن المضافين حتى لا يؤثر ذلك على أهلية المستفيد الرئيسي .

وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح الإجراء اللازم على المستفيد الرئيسي عند زواج الإبنة ، حيث يمكن حذفها إن كانت حالتها الإجتماعية " متزوجة " بدون تقديم اعتراض ولا بد من إضافتها كتابع لدى رب الأسرة " الزوج .

إقرأ أيضاً :