شكرا لمتابعة خبر عن مدى اشتراط إضافة الأبناء المستقلين والزوجة في حساب المستفيد الرئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن اليوم السبت مدى اشتراط إضافة الأبناء المستقلين والزوجة في حساب المستفيد الرئيسي .
وأكد حساب المواطن أنه لا يُشترط إضافة الأبناء المستقلين ، بينما يجب أن تكون الزوجة من ضمن المضافين حتى لا يؤثر ذلك على أهلية المستفيد الرئيسي .
وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح الإجراء اللازم على المستفيد الرئيسي عند زواج الإبنة ، حيث يمكن حذفها إن كانت حالتها الإجتماعية " متزوجة " بدون تقديم اعتراض ولا بد من إضافتها كتابع لدى رب الأسرة " الزوج .
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