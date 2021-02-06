شكرا لمتابعة خبر عن طريقة التسجيل في "توكلنا" لمن ليس لديه بطاقة الأحوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف تطبيق توكلنا اليوم السبت طريقة التسجيل في التطبيق للمواطن الذي ليس لديه هوية وطنية .

وأكد تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة أنه يمكن للمواطن الذي يملك لاهوية وطنية " تحت السن القانوني " والمتواجد في المملكة أن يقوم بالسجيل في التطبيق من خلال رقمه في سجل الأسرة .

وأشار تطبيق توكلنا أنه يلزم قبل التسجيل تعريف رقمه في سجل الأسرة وجواله من أحد المسجلين في منصة أبشر .