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النائب العام يوجه أعضاء النيابة العامة لمراعاة الإختلاف الثقافي للسياح والزائرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب منسوبي النيابة العامة إلى مراعاة الإختلافات الثقافية والفكرية للسياح والزائرين بالمملكة وموزنة المصالح كما حثت الشريعة الإسلامية .

جاء ذلك خلال جولة للنائب العام تفقد خلالها سير العمل بمقرات النيابة العامة في 10 محافظات بمنطقة نجران أمس الخميس .

كما وجه الشيخ سعودالمعجب بإنتقال عدد من المحققين للعمل بدائرة الداير الحدودية لدعم العمل بها فيما يتعلق بقطاع مكافحة المخدرات .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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