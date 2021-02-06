شكرا لمتابعة خبر عن صاحب محل تموينيات يغادر عمله ويترك بضاعته لأمانة الزبائن بالقنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

في أغرب طريقة على الأطلاق ، اكتفى صاحب محل تموينيات في محافظة القنفذة بمكة المكرمة بعرض بضائعه وكتابة الأسعار عليها ليحاسب كل زبون نفسه عند الشراء دون وجود البائع .

ووثق مواطن تجربته عند الشراء من هذا المحل مؤكداً أنه تتوفر به جميع السلع وأن البائع " متوكل على الله " ولا يهتم بوقوفه في المحل ووضع على كل سلعة سعرها .

وأضاف المواطن أن البائع ترك رسالة مكتوب عليها أنه يمكن الدفع نقداً أو من خلال نقاط البيع واستأمن الزبائن على بضاعته وماله .