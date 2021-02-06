تتضمن هوية موحدة بألوان عاكسة.. “هيئة النقل” تصدر لائحة نقل وسحب المركبات وتوضح أبرز مميزاتها

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أطلقت الهيئة العامة للنقل لائحة نقل السيارات وسحب المركبات، ومن أبرز أهدافها تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وتسهيل تملك المركبات.

وقال وزير النقل صالح الجاسر إن صدور اللائحة سيحقق التوطين الكامل للنشاط، وتطويره وتنظيمه، ومكافحة التستر فيه؛ بما يسهم في تقديم خدمات فعالة للمستفيدين، مؤكداً أن الوزارة ستواصل دفع عجلة التوطين لتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف قطاعات النقل.

واستعرضت الهيئة أن اللائحة حددت مسؤوليات الناقل والمستفيد، ملامح اللائحة ومن بينها تحديد هوية جديدة وموحدة لمركبات السحب؛ بألوان عاكسة لمركبات سحب السيارات وذلك لتسهيل التعرف على المركبات المخصصة والمرخصة للنشاط، وتمييزها بألوان عاكسة لحماية مستخدمي الطريق، ومنع المركبات غير المخصصة من ممارسة النشاط، ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط.

Source akhbaar24.argaam

