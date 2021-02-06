تفاصيل جديدة حول وفاة المواطن الذي لحقه نجله بعده بساعات حزناً عليه بحائل (فيديو)

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كشف شقيق المواطن المتوفى مؤخراً بحـادث مروري في حائل ولحقه نجله الأكبر بعده بساعات حزناً عليه، تفاصيل جديدة حول تلك الواقعة المؤلمة، مشيراً إلى أن شقيقه ظل ساعة ونصف الساعة بموقع الحـادث حتى جرى نقله للمستشفى.

وقال المواطن، إن شقيقه الشيخ فلاح كان من وجهاء منطقة حائل وآخر لقاء بأقاربه كان خلال أدائه صلاة العصر بقرية الروضة، قبل أن يتوجه إلى مدينة حائل في نزهة برية لكنه تعرض في الطريق لحـادث اصطدام بجمل سائب.

وأضاف في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن سيارة المتوفى انحرفت وحملت الجمل فوقها نحو 15 متراً ومن ثم اصطدمت بجبل وأصيب في رأسه، مبيناً أنه لم يتوف في وقت الحـادث لكنه نقل إلى المستشفى وظل فيه 11 يوماً لتلقي العلاج وإجراء بعض العمليات له.

وكان نجل المواطن المتوفى قد أصيب بسكتة قلبية مفاجئة بعد سماعه نبأ وفاة والده لينتهي الأمر بوفاته أيضاً.

Source akhbaar24.argaam

