فيديو لعملية سرقة بمسدس لعبة في أحد البنوك بالرياض.. والشرطة تلقي القبض على الجاني

︎ :

.



ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض القبض على وافد من الجنسية الفلبينية نفذ جريمة سلب تحت تهديد السلاح باستخدام مجسم مسدس، لعميل كان يقوم بإيداع مبلغ مالي في أحد البنوك المحلية.

وأوضحت شرطة الرياض، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا عن تعرض أحد الأشخاص لجريمة سلب تحت تهديد السلاح أثناء قيامه بإيداع مبلغ 25 ألف ريال في أحد البنوك بحي إشبيليا بمدينة الرياض، وتمكن الجاني من الفرار قبل وصول رجال الأمن.

وأضافت أن إجراءات الاستدلال والتحريات أسفرت عن تحديد هوية الجاني، وهو مقيم من الجنسية الفلبينية بالعقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه، وقد أقر باستخدام مجسم مسدس في السرقة، وجرى إيقافه لاستكمال الإجراءات النظامية.

Source akhbaar24.argaam

