تركي آل الشيخ يتحدث عن مشكلة يعاني منها ويتساءل عن الحل.. و”الصحة” تتفاعل معه

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تحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن مشكلة يعاني منها في حياته، متسائلاً عن الحل المناسب لها.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “عندي مشكلة قلة شرب الماء للأسف.. وش الحل؟”، وبدوره تفاعل حساب “عش بصحة” مع التغريدة بتقديم عدة نصائح.

وأوضحت منصة “عش بصحة” أن قلة شرب الماء والجفاف يحدث بسبب الحمى والإسهال والقيء وفرط التعرق والتبول الزائد، مشيرة إلى وجود بعض الأعراض المصاحبة منها الشعور بالعطش، والتعب، وجفاف الفم والشفاه والعينين.

ونصحت المنصة بشرب 8 أكواب من المياه يومياً، وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات، مضيفة أن المياه تعد صحية ورخيصة وبلا سكريات وبلا سعرات حرارية.

Source akhbaar24.argaam

