خالد بن سلمان: المملكة تواصل دعمها للحل السياسي باليمن وتتطلع للعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة كافة التحديات

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أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس (الجمعة)، أن استمرار دعم المملكة للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وجدد الأمير خالد بن سلمان دعم المملكة للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم.

ورحب بالتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع هجمات إيران ووكلائها في المنطقة، مبيناً أن المملكة تتطلع إلى العمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة هذه التحديات، كما ظلت تفعل ذلك منذ 7 عقود.

وأوضح أنه المملكة لم تدخر أي جهد في إيجاد حل سياسي مستدام للصراع في اليمن، بما في ذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومحادثات الكويت والعديد من محادثات السلام الأخرى التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

Source akhbaar24.argaam

