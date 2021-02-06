مبادرة العطاء الرقمي تعلن 5 دورات مجانية عن بعد في التقنية والإنترنت

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تعلن مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن طرح (5) دورات مجانية عن بعد (للرجال والنساء) في مجالات (الأمن السيبراني والتقنية والإنترنت) ، مع شهادات حضور للمشاركين على النحو التالي:

– التواجد الفعال على الإنترنت لنشاط التجاري

موعد الدورة: الأحد 1442/6/25هـ (الموافق 2020/2/7م) من الساعة 4:00 عصراً.

– مقدمة في الأمن السيبراني (التوعية السيبرانية)

موعد الدورة: الإثنين 1442/6/26هـ (الموافق 2020/2/8م) من الساعة 8:00 مساءاً.

– ورشة عمل تدريبية على محرك الألعاب (Unity 3D)

موعد الدورة: الثلاثاء 1442/6/27هـ (الموافق 2020/2/9م) من الساعة 6:00 مساءاً.

– مفاهيم في الأمن السيبراني

موعد الدورة: الأربعاء 1442/6/28هـ (الموافق 2020/2/10م) من الساعة 8:00 مساءاً.

– حماية هاتفك الذكي

موعد الدورة: الخميس 1442/6/29هـ (الموافق 2020/2/11م) من الساعة 8:00 مساءاً.

ملاحظات:

– جميع الدورات عن بعد (مجاناً للرجال والنساء)

– يوجد شهادات حضور.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الجمعة 1442/6/23هـ من خلال عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على (التسجيل للحضور) عبر الرابط: https://attaa.live

Source wadhefa

