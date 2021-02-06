︎ :
.
تعلن مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن طرح (5) دورات مجانية عن بعد (للرجال والنساء) في مجالات (الأمن السيبراني والتقنية والإنترنت) ، مع شهادات حضور للمشاركين على النحو التالي:
– التواجد الفعال على الإنترنت لنشاط التجاري
موعد الدورة: الأحد 1442/6/25هـ (الموافق 2020/2/7م) من الساعة 4:00 عصراً.
– مقدمة في الأمن السيبراني (التوعية السيبرانية)
موعد الدورة: الإثنين 1442/6/26هـ (الموافق 2020/2/8م) من الساعة 8:00 مساءاً.
– ورشة عمل تدريبية على محرك الألعاب (Unity 3D)
موعد الدورة: الثلاثاء 1442/6/27هـ (الموافق 2020/2/9م) من الساعة 6:00 مساءاً.
– مفاهيم في الأمن السيبراني
موعد الدورة: الأربعاء 1442/6/28هـ (الموافق 2020/2/10م) من الساعة 8:00 مساءاً.
– حماية هاتفك الذكي
موعد الدورة: الخميس 1442/6/29هـ (الموافق 2020/2/11م) من الساعة 8:00 مساءاً.
ملاحظات:
– جميع الدورات عن بعد (مجاناً للرجال والنساء)
– يوجد شهادات حضور.
طريقة التسجيل:
يبدأ التسجيل من اليوم الجمعة 1442/6/23هـ من خلال عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على (التسجيل للحضور) عبر الرابط: https://attaa.live
Source wadhefa
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة العطاء الرقمي تعلن 5 دورات مجانية عن بعد في التقنية والإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.