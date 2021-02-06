صندوق الاستثمارات العامة يعلن 3 وظائف إدارية شاغرة للرجال و النساء

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يعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن توفر (3) وظائف إدارية (للرجال والنساء) منها وظيفة (لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية:

– مساعد أول – أخصائي إدارة الاستثمارات (Investment Management Professional – Sr. Associate)

المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (إدارة أعمال، مالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال صناعة الاستثمار أو استشارات الاستثمار.

– مساعد نائب الرئيس التنفيذي – أخصائي إدارة الاستثمارات (Investment Management Professional – Assistant Vice President)

المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (إدارة أعمال، مالية) مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال صناعة الاستثمارات أو استشارات الاستثمار.

– محلل أبحاث اكتساب المواهب (Talent Acquisition – Research Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

نبذة عن الصندوق:

صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس في عام 1971م بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2yd8H4P

Source wadhefa

