زووم تطلق حزمة أدوات Zoom Rooms لتسهيل العمل من أي مكان

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أعلنت شركة زووم عن طرحها حزمة أدوات “Zoom Rooms” التي تهدف لمساعدة الشركة على إعادة فتح أبوابها مع الالتزام بمعايير الصحة والأمان وفق مفهوم “العمل من أي مكان”.

في هذا السياق، قال كريغ دور، كبير المحللين لدى شركة “وينهاوس ريسيرش” للأبحاث والدراسات: “لاتزال بيئات ومقرات العمل المكتبية تواصل تطورها وتغيرها بوتيرة مستمرة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 80 بالمائة من الموظفين أفادوا بأنهم يعملون عن بُعد، وبأنهم يرغبون بمواصلة إنجاز 50% على الأقل من أعمالهم وفق هذه الممارسات بمجرد عودتهم إلى مكاتبهم. لكن لتحقيق هذا الأمر، يجب أن يحظى الموظفون بتجارب عمل صحية وآمنة ضمن غرف الاجتماعات، وبما يلبي الاحتياجات المختلفة للقوى العاملة الصاعدة في يومنا الراهن، وهو ما توفره منصة “زووم” للجميع”.

من جانبه، قال أوديد غال، رئيس وحدة المنتج لدى شركة زووم: “تحظى القوى العاملة البشرية بمحط اهتمام وتركيز جميع المؤسسات، لذا فإن الحفاظ على سلامتهم، وأمان قنوات اتصالهم، ومعدلات إنتاجيتهم يعد من أولوياتها القصوى. وبما أن الشركات، والمؤسسات التعليمية، ومرافق الرعاية الصحية، والهيئات الحكومية تستعد لفتح أبوابها من جديد في كافة أنحاء العالم وفق أعلى معايير الصحة والأمان، فإننا نصب جلّ جهودنا لابتكار كل ما يلبي ويدعم متطلباتهم عبر منصتنا”.

تشير زووم بأن دراسة استطلاعية أجرتها مجموعة “بوسطن كونسلتينج جروب” الاستشارية وشملت 12,000 خبير ومتخصص، أكدت أن 60% من الموظفين عبروا عن رغبتهم التمتع بالمرونة الكافية في مكان وزمان عملهم. ولهذا قررت شركة “زووم” إضافات جديدة تساعد في أمور مثل تسجيل الوصول بشكل افتراضي في مكتب الاستقبال، أو ربط قنوات اتصال بروتوكولات السلامة، أو تحقيق معايير السلامة والأمان في غرف الاجتماعات، مع الانتباه إلى القدرة الاستيعابية للمكان قبل وصول المشاركين إلى غرف الاجتماعات.

ماذا أضافت زووم ؟

ربط حزمة أدوات غرف “Zoom Room” مع الأجهزة المحمولة:

بالإمكان ربط الحزمة مع الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أو iOS، ليتمكنوا من الانضمام بسهولة إلى الاجتماعات التي تتم عبر قنوات “Zoom Rooms” مباشرةً. فبمجرد تحميل تطبيق Zoom Rooms Controller على الهاتف، سيتمكن المستخدم من الوصول إلى عناصر التحكم الإضافية بالغرفة، بما فيها القدرة على بدء اجتماع أو الانضمام إليه، وإمكانية التحكم بشكل كامل في مستوى الصوت وعرض الفيديو، وبعدد المشاركين، مما يتيح المستخدمين التحكم بمستوى تجربة غرفة الاجتماعات الخاصة بهم عبر هواتفهم، دون حاجتهم للمس وحدة التحكم المشتركة المتاحة داخل غرفة الاجتماعات.

عرض بيانات المشاركين ضمن الوقت الفعلي:

بفضل الكاميرات المدعومة، أصبح بالإمكان معرفة عدد الأشخاص المتواجدين في الغرفة في الوقت الفعلي عبر لوحة التحكم Zoom Dashboard، وكذلك عن طريق شاشة عرض جدول المشاركين Scheduling Display، بهدف ضمان تحقيق متطلبات التباعد الاجتماعي، وتجنب الازدحام في غرف الاجتماعات.

مراقبة بيئة الغرفة وجودة التهوية:

تمّ تزويد جهاز Neat Bar، أحد مكونات حزمة أدوات Zoom Rooms، بمجموعة متقدمة من الوظائف والقدرات تحت اسم Neat Sense، بحيث تتيح إمكانية مراقبة غرف اجتماعاتك للتحقق من معدلات العديد من العناصر، بما فيها جودة الهواء، ومستوى الرطوبة، ومعدل ثاني أكسيد الكربون، ونسب المركبات العضوية المتطايرة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة وأمن المشاركين. وبالإمكان كذلك استعراض هذه البيانات الحيوية والبيئية عن طريق لوحة بيانات نظام زووم، وعلى لوحة التحكم بغرف الاجتماعات Zoom Rooms Controller، وبواسطة شاشة عرض جدول المشاركين Scheduling Display، وذلك لتلقي الملاحظات والتعليقات المتعلقة بصحة وسلامة غرف الاجتماعات الخاصة بك ضمن الزمن الحقيقي.

وضعية منصة/موظف الاستقبال الافتراضية:

توفر وضعية منصة/موظف الاستقبال الافتراضية تجربة دخول دون لمس لضيوف المقر أو المبنى من خلال تخصيص زر بدء الاجتماع Start Meeting على وضعية اللمس ضمن جهاز Zoom Rooms الموجود في ردهة مقر العمل، وذلك من أجل ربط الزوار بموظف الاستقبال، والترحيب بهم وفق معايير الصحة والأمان.

التحكم بسطح المكتب المشترك من وضعية اللمس بجهاز Zoom Rooms:

يستطيع مستخدمي وضعية اللمس بجهاز Zoom Rooms التحكم بشكل مباشر من أجهزتهم بسطح مكتب الشخص الذي يشاركهم شاشة الكمبيوتر المحمول، ما يسهل التعاون ومستوى التشاركية.

تخصيص اللوحة البيضاء (السبورة) للمحادثة:

بإمكان الأشخاص الآن مشاركة وضعية لمس اللوحة البيضاء (السبورة) الخاصة بجهاز Zoom Rooms عن طريق خاصية المحادثات Zoom Chat أو البريد الإلكتروني. وفي حال كانت غرف زووم شخصية، فيمكن مشاركتها مع مجموعات المحادثة الخاصة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تبسيط عملية مشاركة المحتوى خارج نطاق غرفة الاجتماعات.

Source tech-wd

