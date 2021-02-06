تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وتساقط البرد وسيول على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح وتساقط البرد والسيول مصحوبة برؤية متدنية ومنعدمة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الخفجي، النعيرية، قرية العليا» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء» والمدينة المنورة «بدر، ينبع» ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ونفس الحالة المناخية السابقة، تشهد مناطق جازان«الدرب، بيش، فرسان، جازان، صبيا» والرياض «الخرج، الدرعية، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، ثادق، حريملاء» وحائل «السليمي، الشملي، الحائط، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق».

فيما تشهد «تبوك، تيماء» بمنطقة تبوك و«جدة، خليص، رابغ» بمنطقة مكة المكرمة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

أما «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، رياض الخبراء، عنيزة» بمنطقة القصيم، فتشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على «الدوادمي، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء» بمنطقة الرياض.