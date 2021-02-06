الصحة: المكملات الغذائية لا تمنع الإصابة من كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن المكملات الغذائية لا تمنع من الإصابة بفيروس كورونا، كما أنها ليست علاجًا للمرض، لكنها تؤثر على جهاز المناعة لمكافحة العدوى.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسارات عدة من مواطنين بهذا الخصوص، أن «المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى، مثل فيتامين (سي) وفيتامين (د) والزنك ولكن لا يجب تناولها بدون استشارة الطبيب المعالج».

وأضافت أنه لا يوجد حاليًّا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد، لكن عند الإصابة يمكن تخفيف حدة الأعراض في المنزل حتى يتم التعافي وذلك بعمل الآتي:

ـ عند ارتفاع درجة الحرارة خُذْ قسطًا من الراحة واشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.

ـ شرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق.

-الاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضروات والفاكهة التي تعزز المناعة وتجنب الطعام غير الصحي.

-إذا كنت تعاني من السعال، يفضل تجنب الاستلقاء على ظهرك واستلقِ على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم.

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