«توكلنا»: انتهاء الخلل التقني.. والتطبيق يعمل بكفاءة عالية

أعلنت إدارة تطبيق «توكلنا» الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين.

وأكدت أن التطبيق بات يعمل بكفاءة عالية مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية.

وأشارت إلى أنه بإمكان المستخدمين الاستفادة من التطبيق في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم الدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية.

وأكدت أنه سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي مقدمتها خدمة حجز فحص كورونا، وخدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى.

وقدمت إدارة التطبيق شكرها لعموم المستخدمين على تفهمهم هذا الإشكال التقني الذي كان بسبب عمليات الدخول الكبيرة على التطبيق، التي ترافقت مع إلزامية إبراز تطبيق «توكلنا» لإثبات الحالة الصحية في مواقع العمل والمحال والأسواق التجارية؛ حيث وصلت العمليات المنفذة في يوم واحد ما يزيد عن 250 مليون عملية، وهو رقم ضخم جدًّا لا يستبعد معه وقوع مثل هذه الإشكالات التقنية.

وتود إدارة «توكلنا» التنويه إلى أن التطبيق منذ إطلاقه بتاريخ 11 مايو 2020، لم تعترضه أية مشكلات تقنية جوهرية حتى مع موجات التسجيل المرتفعة، حيث كان يقدم خدماته بكفاءة عالية لنحو 9.7 مليون مستخدم، بإدارة ومتابعة من فريق تقني سعودي بالكامل يمثلون سر نجاح وتميز هذا التطبيق، مبينة أن عدد المسجلين في التطبيق ارتفع إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط بنسبة زيادة تصل إلى 22.5% خلال فترة قصيرة، ما تسبب بالضغط على الشبكة وعدم استقرار الخدمة، ومع ذلك فقد تم تقديم بدائل سريعة مؤقتة للمستخدمين من خلال إرسال إثبات حالتهم الصحية عبر الرسائل النصية.

وجددت إدارة تطبيق توكلنا التزامها بتقديم خدماتها المتميزة لعموم المواطنين والمقيمين دعمًا لجهود الدولة الصحية في احتواء جائحة كوفيد 19، وحثت جميع المستخدمين على تحديث التطبيق من خلال متاجر التطبيقات المعتمدة.