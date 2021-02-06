حساب المواطن: إضافة الأبناء المستقلين لحساب الأب ليس شرطًا

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يشترط إضافة الأبناء المستقلين إلى حساب الأب (المستفيد الرئيس)، لكنه يشترط إضافة الزوجة.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن هذا الخصوص، أنه «لا يشترط ذلك، ولا بد أن تكون الزوجة من ضمن المضافين حتى لا يؤثر ذلك على أهلية المستفيد الرئيسي».

وقال المواطن في استفساره: هل يجب على المستفيد الرئيسي إضافة الأبناء المستقلين؟ أو يكتفي بالزوجة فقط؟



اقرأ أيضا:

برنامج حساب المواطن: عقد الإيجار لا يُثبت استقلالية المُرافق