الحيزان: استمرار الحالة الممطرة اليوم على مناطق عدة بالمملكة

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، استمرار تأثير الحالة الجوية الممطرة، اليوم السبت، على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إن الحالة الجوية مستمرة على منطقة مكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض خاصة غربها وشمالها، وعلى شمال ووسط الشرقية، والشمالية الشرقية، والحدود الشمالية والجوف، وأجزاء من المرتفعات حتى جازان.

وأشار الحيزان إلى هبوب رياح نشطة شرق المرتفعات وغرب الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

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