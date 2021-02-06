«تطبيق توكلنا» يوضح كيفية التسجيل لمن ليس لديه بطاقة هوية

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، كيفية التسجيل في التطبيق للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقة هوية (تحت السن القانوني).

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أن «المواطن المتواجد داخل المملكة، الذي ليس لديه بطاقة هوية، يمكنه التسجيل باستخدام رقمه في سجل الأسرة، ويلزمه قبل التسجيل تعريف رقمه في سجل الأسرة وجواله من أحد المسجلين في أبشر».

وقال المواطن في استفساره: كيف يتم التسجيل في التطبيق لمن ليس لديه حساب في أبشر لأنه تحت السن القانوني؟

وكانت إدارة تطبيق «توكلنا» أعلنت مساء أمس الجمعة، الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحدّ من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين.

وأكدت أن التطبيق بات يعمل بكفاءة عالية مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية.

يذكر أن العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المقرات، تشترط وجود تطبيق توكلنا لدخولها، وجاء ذلك القرار بعد رصد ارتفاع في اعداد المصابين بفيروس كورونا مؤخرًا.

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