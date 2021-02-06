بالصور.. جريان كبرى الأودية في تبوك

شهدت مدينة تبوك عقب الأمطار الغزيرة التي عمت أنحاء المنطقة أمس واليوم، جريان كبرى الأودية فيها؛ حيث أسهمت مشروعات درء أخطار السيول والأمطار في الحد من الآثار التي كانت تخلفها مياه السيول وتجمعات المياه سابقًا على الطرقات والأحياء.

ومن أشهر هذه الأودية، أبونشيفة وضبعان والبقار والأثيلي وخور رايس وقاع شرورة، وسط استعداد معظم الدوائر الحكومية والخدمية بالمنطقة التي سخّرت الإمكانات البشرية والفنية كافة لمواجهة أي طارئ، لا قدر الله، خلال هطول الأمطار وجريان الأودية.

ورفعت جميع الجهات المشاركة في لجنة الدفاع المدني الرئيسة درجة الجاهزية، وتنبيه المواطنين والمقيمين إلى عدم ارتياد الأودية أثناء هطول الأمطار أو بعدها، محذرة في الوقت ذاته من المخاطرة في قطع الأودية خلال جريان السيول وعدم النزول إلى المواقع التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات.