السعودية اليوم / الهند تسجل 11713 إصابة جديدة بكورونا.



نيودلهي 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 11713 إصابة جديدة بفيروس "

وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 95 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و918 شخصا.

// انتهى //

10:40ت م

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نيودلهي 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 11713 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و814 ألفا و304 أشخاص.وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 95 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و918 شخصا.// انتهى //10:40ت م0019

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