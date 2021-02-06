سعر الدولار في العراق اليوم السبت 6 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، السبت 6 فبراير 2021، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وحسب، وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، استقر متوسط سعر صرف الدولار عند نحو 1447.5 دينارا للشراء، و1457.5 دينارا للبيع، في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية.

ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 5 و10 دنانير صعودا، أو هبوطا.

وخفض المركزي العراقي، الشهر الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.

مبيعات المركزي العراقي

وشهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الخميس الماضي، في أخر أيام العمل الرسمية بنهاية الأسبوع، تراجعا ملحوظا عن مبيعات الأربعاء.

وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، الخميس الماضي، للعملات الأجنبية، نحو 53.603 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.

وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، توزعت المبيعات بين 53.603 مليون دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغت المبيعات النقدية صفرا.

وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا لكل دولار إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين.

إيرادات النفط

والشهر الماضي، أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، أن صادرات البلاد النفطية خلال العام الماضي بلغت أكثر من مليار برميل، مبينة أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.

وقالت الشركة في إحصائية رسمية، إن "مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ 1.096 مليار برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91.362 مليون برميل، وبمعدل يومي بلغ 2.362 مليون برميل".

وأضافت أن "الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأمريكية".

وأوضحت، أن "الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41.755 مليار دولار، بمعدل 3.479 مليارات دولار شهرياً".

مساعدة صندوق النقد

وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق بموجب أداة التمويل السريع، وإن المحادثات جارية بين الطرفين.

وأوضح وزير المالية العراقي علي علاوي، أن بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة قروض بقيمة 6 مليارات دولار.

وأشار علاوي إلى اعتزامه طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.

وتوفر أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي مساعدة مالية سريعة وهي متاحة لجميع البلدان الأعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات.