سعر الدولار في السودان اليوم السبت 6 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في السوق غير الرسمية "السوداء"، فيما بقي مستقرا في البنك المركزي.

بينما عوض سعر الجنيه السوداني، خسائره، وارتفع أمام اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وارتفع سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء، اليوم السبت، إلى 370 جنيها، مقابل 368 جنيها أمس الجمعة.

بينما استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

تعويم الجنيه

قالت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان في مقابلة هذا الأسبوع إن البلاد ستتخذ قرارا بتعويم عملتها عندما يكون لديها ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية، وإنها تجري أيضا محادثات مع عدة أطراف للحصول على قروض ومنح.

وأضافت هبة محمد علي لرويترز، الخميس، "علينا في الحكومة الالتزام بتوحيد سعر الصرف، وقرار تعويم العملة سيُتخذ بعد توفير احتياطيات أجنبية في البنك المركزي، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تنظم العرض والطلب".

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة، إذ بلغ التضخم 254% في ديسمبر/ كانون الأول إلى جانب عجز في الوقود والخبز والكهرباء.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو، في البنك المركزي السوداني، عند نحو 66.10 جنيه للشراء و66.43 جنيه للبيع.

فيما تراجعت العملة الأوروبية في تعاملات السوق السوداء إلى 435 جنيه مقابل 442 جنيه أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني، عند نحو 74.87 جنيه للشراء و75.24 جنيه للبيع.

بينما هوى الجنيه الإسترليني في السوق الموازية إلى 455 جنيه مقابل 500 جنيها، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي، استقر سعر الريال السعودي 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

فيما انخفضت العملة السعودية في السوق السوداء إلى 95 جنيها مقابل 98.10 جنيه، أمس.

وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء إلى 97 جنيها مقابل 100 جنيه، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى المركزي السوداني 181.27 جنيه للشراء و182.18 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 815 جنيها، مقابل 840 جنيها، أمس.

فشل جهود المركزي

ويتزامن ارتفاع سعر صرف الدولار في السودان مع استمرار نقص حاد في معروض النقد الأجنبي، على الرغم من أن البنك المركزي السوداني قرر في وقت سابق تحجيم استيراد السلع غير الضرورية.

ويستهدف البنك المركزي محور الاستقرار النقدي، للنزول بمعدل التضخم إلى 95% في المتوسط لعام 2021.