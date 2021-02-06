شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب لأعضاء النيابة: راعوا الاختلافات الثقافية والفكرية للسواح والزائرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حث النائب العام الشيخ سعود المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة، مؤكداً على أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون في ما بينهم تحقيقاً للعدالة الناجزة، وأن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة، واضعين في اعتبارهم موازنة المصالح كما حث الشرع المطهر.

واختتم المعجب، أمس الأول (الخميس)، جولته التفقدية لمقرات النيابة العامة في 10 محافظات بمنطقة جازان.

واطلع النائب العام خلال زياراته لدوائر النيابة العامة على سير العمل بها، واستمع لشرح مفصل عن المعايير المطبقة لضمان سلامة الإجراءات النيابية، والتقى عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

وفي سياق متصل، أمر النائب العام بتوجيه عدد من المحققين للعمل في دائرة النيابة العامة بمحافظة الداير الحدودية لدعم الجهود الحكومية المتصلة بمكافحة المخدرات.