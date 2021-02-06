شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يطلق سراح "شيهانة جبلية" بعد تسجيل ملكيتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اظهر مقطع فيديو متداول، مواطن من أهالي محافظة خيبر "عبيد بن فرحان الرشيدي "، وهو يكتب اسمه ورقم جواله على "شيهانة جبلية " ثم يطلق سراحها.

وحرص المواطن على شراء أنثى الصقور لحمايتها من الانقراض، ثم إطلاقها بعد أن يكتب اسمه ورقم جواله على الطير، وذلك منذ 42 عامًا.

يُذكر أنه في عام ١٤٤٠ هجريًّا، كرم نادي الصقور المواطن عبيد الرشيدي نظير مبادرته المتمثلة بشراء عدد من الصقور وإطلاقها في سبيل المحافظة على بيئة الصقور.