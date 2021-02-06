شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..رجال الأمن يتابعون تطبيق الإجراءات الاحترازية بالقصيم تحت زخات المطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

تابعت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، الجمعة، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

ووثقت مجموعة من الصور، الجهود المبذولة لرجال الأمن للتأكد من تطبيق الاحترازات،تحت زخات المطر، ضمن أعمال لجنة الطوارئ العليا برئاسة أمير منطقة القصيم لضبط المخالفين.

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والحدائق العامة، والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والمطاعم ، بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة.

كما شملت التأكد من وضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات ، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.