شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..كفيف يحترف صناعة مصايد للصقور بطريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):

احترف مواطن كفيف بمحافظة طريف، صناعة مصايد الصقور، حتى حصد شهرة واسعة لدى الصقارين في دول الخليج.

وأوضح المواطن ويدعى " خلف شمران " أن الشبكة تصنع من اسلاك معدنية، وخيوط نايلون وحرير، ويتم وضعها على ظهر " الحمامة " لتكن طعمًا للصقر.

وأشار إلى انه عند هجوم الصقر على الفريسة، نعلق مخالبة بالشبكة، فلا يتمكن التخلص منها، ويتم الإمساك به.

ويبيع شمران في العام الواحد نحو 600 مصيدة، مشيرا إلى أن صناعتها تساعده في قضاء وقت فراغه، وتحقيق دخل يقضي حوائجه.