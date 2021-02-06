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شاهد..لحظة مداهمة حفل زفاف في بريدة خالف قرار الداخلية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

داهمت الجهات الأمنية في بريدة أحد الأعراس، المخالفة لقرار إيقاف كافة المناسبات لمدة 30 يوما، كإجراء احترازي.

ووثق مقطع فيديو لحظة خروج رجال الأمن من قاعة الأفراح وإخراج العريس والمدعويين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، تزامنا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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