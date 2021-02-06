شكرا لمتابعة خبر عن أمين عسير يقوم بزيارة مفاجئة لمربة والواجهة البحرية بالحريضة للتأكد من الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم بمواصلة جولاته الرقابية لمتابعة تطبيق وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة مؤخرًا، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بزيارة مربة والقحمة والواجهة البحرية بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وأعمال المراقبين الميدانية.

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الزيارة تأتي بهدف متابعة الجهود والأعمال الميدانية لمراقبة المنشآت التجارية والتزامها بالتدابير الاحترازية وهي أعمال تشمل كل بلديات المنطقة عموماً، مضيفاً أن الأمانة وكل بلدياتها تعمل على تحقيق أعلى معايير الرقابة ومتابعة الأعمال الميدانية والرقابية والتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والالتزام بها حفاظًا على صحة الجميع، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض المخالفات لتلك التدابير واتُخذت عليها العقوبات النظامية ورفعت مباشرةً عبر تطبيق ميدان.

وأضاف الحميدي أن الجولات الرقابية مستمرة بتوجيهات سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذلك وفق خطة عمل ميدانية تشمل جميع البلديات والمحافظات والمراكز، مشددًا على الحرص على أهمية الالتزام والتقيد بالتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة مؤخرًا وكذلك تفعيل تطبيق توكلنا الذي جاء مساهمًا في ضبط ووقف انتشار الفايروس، راجيا للجميع السلامة والعافية.

الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تقوم ولا زالت بجهود رقابية وميدانية من خلال الكوادر الرقابية وكذلك وقوف أمين المنطقة بالواجهة البحرية للتأكد من الالتزام بالتدابير الاحترازية، إضافة إلى جهود الفرق التطوعية في مراقبة المنشآت والمجمعات وأسواق النفع العام والتذكير بأهمية الالتزام بالإجراءات ومخالفة المخالفين لها.