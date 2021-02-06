شكرا لمتابعة خبر عن " الفوزان " يطالب بوقف إعلانات الأدوية الجنسية على تويتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الله الفوزان، رسالة إلى القائمين على منصة " تويتر" .

وقال الفوزان: " أتمنى منكم التدخل الفوري لوقف الدعايات للأدوية الجنسية فقد أفسدت علينا لذة هذه المنصة من منصات الحوار والتواصل الاجتماعي " .

وتابع: " لا يعقل أن يطرح الإنسان تغريدته ثم يكون أول الردود دعاية لدواء جنسي، وبعبارات تخدش الحياء فهل من سبيل لحماية منصتكم من هذه المهازل؟ " .