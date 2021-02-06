شكرا لمتابعة خبر عن بيان هام من " الإذاعة والتلفزيون " بشأن الإساءة للمتقاعدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون كامل احترامها وتقديرها للمتقاعدين، مشددة على أنه لا يمكن أن تقبل الإساءة لهم أو الانتقاص منهم بأي شكل كان.

وقالت الهيئة في بيان لها: " إن هيئة الإذاعة والتلفزيون استقطبت في دورتها البرامجية الجديدة ما يقارب 28 برنامج، متنوعة في محتواها ومواكبة لاهتمامات الشارع السعودي ومتنوعة ما بين الثقافي والتاريخي والسياسي والترفيهي " .

وتابعت: " من ضمن البرامج برنامج اسأل السعودية، وهو فورمات عالمية يعرض في اربعين دولة حول العالم، يقوم باستعراض اراء الجماهير على شكل اسئلة بقالب ترفيهي " .

وأضاف في بيانها: " قد تناول البرنامج في أحد فقراته سؤال يختص بالمتقاعدين بشكل ترفيهي، وتم تفسيره بشكل لا يتفق وأهداف البرنامج " .

وشددت الهيئة على أنه من منطلق احترامها لكل مكومات النسيج الاجتماعي، تؤكد على كامل تقديرها واحترامها للمتقاعدين، وأنها لا تقبل الإساءة لهم أو الانتقاص منهم، فهم الذين خدموا بلادنا، وافنوا عمرهم في خدمة الوطن.

وأضاف البيان: " إيمانا من الهيئة بدور المتقاعدين شملت الدورة البرامجية الجديدة برنامج (100 ميل) الذي يستعرض قصص نجاح المتقاعدين ويتم استعراض إنجازاتهم ".